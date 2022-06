Juan Carlos Aizprúa con un problema de salud: “Se me dificulta respirar”

El periodista ecuatoriano Juan Carlos Aizprúa reveló el motivo de su ausencia en el noticiero de Ecuavisa, está con un problema en su salud. El comunicador, mediante su cuenta de Instagram, reveló que fue diagnosticado con una crisis de asma severa.

[ ¿Por qué Denisse Molina se va del país y renuncia a Ecuavisa? ]

“El viernes en la noche presenté el noticiero casi de milagro porque no podía respirar bien. El sábado me vio mi neumóloga de cabecera y me mandó una prueba COVID-19 que resultó ser negativa, pero no descarta que sea positiva (...) El hecho es que estoy con dificultad para respirar, lo hago lento, prácticamente con la mente, de forma pausada como cuando me dio COVID. Se me cerraron los bronquios y el fin de semana tuve que ir dos veces a la clínica para que me inyecten corticoides a la vena, pese a eso el domingo en la noche presenté dificultades para respirar, aunque estoy con 4 inhaladores”, contó Aizprúa en su cuenta de Instagram.

Juan Carlos Aizprúa

Juan Carlos agradeció por los mensajes de preocupación de sus seguidores. También reveló que la doctora le recetó un tratamiento de antibióticos. “Pero yo el año pasado (con COVID-19) no necesité. Me dijo que puede ser que adquirí algún virus que anda en el ambiente y eso te da dificultades para respiran. Con el antibiótico me sentí un poco mejor, pero esa sensación de falta de aire sigue. Esto es de mucho reposo”.

Por lo pronto estará recuperándose esta semana, aunque confiesa que ya quiere volver al canal. Agradeció los mensajes de preocupación de los seguidores.

Sus compañeras del noticiero, Denisse Molina y Gabriela Baer, le enviaron sus mejores deseos y una pronta recuperación durante el noticiero. En los comentarios, sus seguidores también le desearon una pronta recuperación.

“Mejórate pronto amigo mío”, “Que se recupere pronto.. ya lo extrañaba en el noticiero”, “No todo cuadro gripal es covid y si salió negativo seguro que no lo es. Que se recupere pronto cuídese”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

[ La reacción de Juan Carlos Aizprúa ante la despedida de Denisse Molina ]