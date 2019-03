¡En shock! Wendy Vera se salva tras caerse el techo de su casa

La asambleísta Wendy Vera dijo estar "en shock" por el susto que le provocó la caída del techo de la cocina de su casa, dos minutos después de haber abandonado esa habitación.

El hecho ocurrió el 13 de marzo, cuando, producto de una gotera recurrente, la estructura no soportó más y se vino abajo.

"Les presento a la gotera recurrente. Ahora bien, lo interesante es que yo estaba parada allí dos minutos antes de que todo el techo se viniera encima esta mañana y destrozara todo", indicó a través de su cuenta de Instagram.

Vera tomó lo sucedido con humor y dijo aliviada "Aparentemente tengo algunas vidas de reserva aún. Cosas como esta me han pasado tantas veces que he llegado ciertamente a la conclusión que debo tener tremendo ángel que me cuida desde arriba. (Nótese que dije desde arriba, y no desde Bélgica)".

La asambleísta concluyó con un mensaje para sus seguidores, el de "vivir cada día como si fuese el último".

