Publica carta de su exnovia y recibe una lección de su universidad

Nick Lutz, un joven estadounidense, decidió publicar la foto de una carta que su exnovia le había entregado para disculparse. La publicación de febrero, rápidamente, se hizo viral y ahora la universidad de Lutz decidió darle una lección.

En el tuit cuenta, con más de 120.000 retuits y 330.000 ‘me gusta’, se podía ver cómo el joven había corregido las faltas ortográficas de su exnovia y la calificó con una “D-” para burlarse de ella tras haber sido abandonado.

Según RT, el tuit acompañado del texto ‘Cuando tu exnovia te escribe una carta de disculpas y tú la calificas para devolvérsela’, provocó una sanción por parte de la universidad a la que asiste por su comportamiento.

Después de cinco meses de los hechos la universidad, en la que el joven cursa su último año de gestión deportiva, lo suspendió dos semestres, alegando que violó el código de conducta del estudiante.

Su acción fue considerada ‘disruptiva’ y ‘nociva’, y deberá realizar tareas comunitarias y escribir un ensayo sobre el ‘impacto de este tipo de comportamiento en el futuro’.

Sin embargo, Lutz no estuvo de acuerdo con la decisión y contrató a un abogado, Jacob Stuart. Junto a él, apelaron la decisión ante la Oficina de Conducta Estudiantil de la Universidad de Florida Central (UFC), afirmando que es inconstitucional y va en contra de la libertad de expresión de los alumnos.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil

— Nick Lutz (@NickLutz12) February 17, 2017