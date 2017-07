Facebook, Twitter y Snapchat, la lucha por transmitir el Mundial de Rusia 2018

Facebook Inc., Twitter Inc. y Snap Inc ofrecieron millones de dólares a 21st Century Fox, empresa que adquirió el derecho de emisión estadounidense de la Copa del Mundo del 2018, para retransmitir lo más destacado del torneo; según informó el sitio norteamericano Bloomberg.

El interés de las redes sociales por el deporte crece día a día. Recientemente fue Facebook quien adquirió parte de los derechos de la Champions League, mientras que anteriormente Twitter se había hecho cargo de la transmisión del Super Bowl.

Los informantes no quisieron revelar términos más específicos, ni tampoco su identificación, producto de la privacidad de la negociación. Las empresas tampoco realizaron comentarios sobre las conversaciones que mantuvieron con Fox.

La compañía de televisión norteamericana pagó cerca de USD 400 millones para cubrir a su país durante el certamen internacional, es por eso que ahora cada corporación tendrá que hacer su oferta particular.

Los Juegos Olímpicos 2016 estuvieron a cargo de Snapchat. Algunos partidos destacados de la NFL se vieron por Twitter, mientras que Facebook consiguió los derechos de la Champions League. Sin embargo, ninguno de ellos podrá lograr un acuerdo global, ya que FIFA contrata emisoras nacionales individualmente.

Según Bloomberg, una compañía estadounidense que ofrece datos y noticias financieras, más de 25 millones de personas en Estados Unidos vieron la final de la Copa del Mundo de 2014, el partido de fútbol más seguido en la historia del país, es por eso que el deporte es prioridad para las grandes potencias cibernéticas.

Facebook, por su parte, comenzó a producir series de entretenimiento que cuentan con más de 2 mil millones de visitas diarias. Twitter se inclinó por la transmisión de videos en vivo sobre noticias y entretenimiento, mientras que Snapchat firmó acuerdos para emitir varios highlights deportivos.

