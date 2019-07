Por esto sufren problemas Instagram y Facebook

Una vez más las redes sociales más usadas en el mundo nos vuelven a pasar factura. No ha pasado ni un mes para que Instagram y Facebook experimenten problemas

Los usuarios a través de Twitter expresaron sus molestias con el uso de la sátira de los memes. Las dos app explicaron en sus cuentas y mensajes de ingreso por qué razones tienen inconvenientes.

La red social Instagram reportó a través de su página de Twitter que está realizando pruebas de oculta de cantidad de total de me gusta y las vistas de video para algunas personas de distintos países. Entre las naciones que se destacan se encuentran Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón. Aunque el problema al parecer fue global.

¿Para qué se hacen estos cambios?

"Queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que comparte, no en la cantidad de "me gusta" que reciben. Aún puedes ver tus propios Me gusta tocando en la lista de personas que les han gustado, pero tus amigos no podrán ver cuántos Me gusta has recibido en tu publicación", publicó Instagram.

Estamos ansiosos por aprender más acerca de cómo este cambio podría beneficiar la experiencia de todos en Instagram.

Facebook tampoco está disponible

Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta entrar en tu cuenta en unos minutos, es el mensaje que da la app al tratar de ingresar con tu usuario.

