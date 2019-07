¿Se borró tu WhatsApp? Así puedes acceder a la copia de seguridad

Cuando cambias de dispositivo móvil, o mientras borras aplicaciones que ocupan espacio en tu móvil has “metido mal el dedo” y has terminado eliminando a WhatsApp, dejando atrás los mensajes de tu [email protected], [email protected], etc. Entonces recuperar tu información te interesa y a continuación te lo contamos cómo hacerlo.

Todos sabemos que WhatsApp crea una copia de seguridad, pero ¿dónde se encuentra? y ¿cómo accedo a ella? Te mencionamos la manera más fácil de lograrlo.

En Android, el almacenamiento donde puedes hacer las copias de seguridad de la aplicación es Google Drive, y gracias a ella puedes restaurar conversaciones cuando inicies la app en un móvil nuevo o cuando borras un chat sin querer.

Partamos que la copias se encuentran ocultas y no se puede descargar, pero te explicamos cual es su función. Este respaldo está ubicado en la carpeta Application Data, información que no es accesible para el usuario.

Para acceder a este registro primero haces click en configuración> Administrar aplicaciones>función WhatsApp> colocas sincronizar datos. Lo que permite está última función es que tu app responda en cualquier móvil con la información y chat antes guardad.

Si desvinculas las copias de seguridad, tu información no será recuperada y si la borras quedará completamente erradicada.

