¿Sabes cómo poner contraseñas a los chats de manera individual en WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación más famosa a nivel mundial de mensajería y es por eso que se debe tener mucha seguridad al usarla por lo que aquí te contaremos cómo poner clave a los chats de manera individual.

Primero se debe ingresar a la PlayStore de Google y buscar la aplicación "Chat Lock for WhatsApp", descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil, aceptando todas las condiciones.

Una vez descarga la app, al abrirla esta te pedirá una contraseña para poder bloquear la aplicación.

Luego de realizar este proceso, se debe abrir la app para poder usarla, al inicio no tendrás chats visibles, pero se procederá a colocar las conversaciones que se deseen ocultar o esconder.

De esta manera ya se podrá colocar tanto chats normales como grupos para que no vean los demás, simplemente dentro de la app se debe dar en el botón "+" y seleccionar las conversaciones que se quieran ocultar.

Además, se recomienda no usar más de tres claves o patrones para que la persona no se olvide y luego no pueda desbloquear los chats.

Con esta simple, pero ingeniosa aplicación las personas que no les gusta que vean su conversaciones, podrán ponerle contraseña y guardar su privacidad de mejor manera y más segura.

