¿Te afectó el hackeo de Whatsapp? Esto es lo que debes saber

WhatsApp reconoció esta semana que su algoritmo de seguridad fue hackeado debido a un fallo en su sistema operativo. Ante esto, instó a sus usuarios a actualizar con urgencia la aplicación, con un parche. Pero, ¿se puede conocer si nos ha afectado el hackeo?

A ciencia cierta no se puede saber si realmente nuestro teléfono se ha visto afectado por el hackeo, sin embargo, hay una serie de pasos que podemos seguir para obtener una respuesta bastante fiable y así salir de dudas sobre esta interrogante.

Primero ve a la opción ajustes/ seguridad. Esto para verificar el uso de datos en cada aplicación, si una de estas te consume más datos de lo habitual podría ser una alarma de que hay un espía en tu teléfono.

Segundo: Revisa qué aplicaciones tienes descargadas y cuales sincronizados con la nube, aunque no lo creas tenemos muchas apps que no usamos y que se sincronizan de manera automática con nuestra información. Si ves alguna aplicación que tú no hayas descargado, en ese momento elimínala. Limpia tu celular, deja solo lo más relevante.

Tercero, verifica si la batería ha tenido un mayor gasto. También podrías recordar si tu celular se recalentó, eso podría ser un indicador de que hay un software extraño.

