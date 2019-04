¿En qué consiste el modo vacaciones de WhatsApp?

Desde el año pasado se filtraron algunas novedades que llegarán a la app de mensajería más utilizada en el mundo. Dentro de todas ellas está el modo vacaciones de WhatsApp.

Según medios especializados en tecnología, WhatsApp estaría pronto a liberar la nueva función. Incluso, desde WABetaInfo se confirmó que la última versión beta de la app para Android ya cuenta con esta opción escondida en su código.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.101: what's new?

WhatsApp is finally developing a Vacation Mode feature 🏖 for Android, called now Ignore archived chats (available in future) and Archived chats moved in this beta (enabled).

Details in the article.https://t.co/HBrJN1Idtk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 10, 2019