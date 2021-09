Ecuador está incluido en lista de países de mayor tránsito y producción de drogas

Ecuador forma parte de una lista de 22 países de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas a escala mundial. El Gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado donde específica las razones.

Combinación de factores geográficos, económicos y comerciales que permiten el tránsito son las razones de incluir a varias naciones dentro de la lista. La mayoría de los países pertenecen a Latinoamérica:

Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

¿No hay trabajo antidrogas?

En la misiva se detalla que incluir a un país en la lista no significa que su respectivo Gobierno no ejecute un esfuerzo de combatir la producción de drogas. Sin embargo, sí se apuntó a Perú y Venezuela por no realizar acciones efectivas.

A la par, el presidente Joe Biden indica que se ha esbozado una estrategia para ampliar el acceso a la prevención, tratamiento, reducción de daños y servicios de apoyo a la recuperación para frenar la adicción de drogas y la epidemia de sobredosis.

“Estados Unidos está comprometido a trabajar junto con los países del hemisferio occidental como vecinos y socios para enfrentar nuestros desafíos compartidos del tráfico y el consumo de drogas”, añade.

Además, Estados Unidos buscará ampliar la cooperación con China, India y otros países de origen químico para interrumpir el flujo global de drogas sintéticas y sus precursores químicos.

Te puede interesar