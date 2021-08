La reacción de Tom Holland a filtración del tráiler Spiderman: No Way Home

Aunque no llegó como lo esperábamos, el tráiler de Spiderman: No Way Home fue visto por millones de personas en el mundo. El avance filtrado nos revela importantes escenas y el regreso de villanos relevantes en la historia del arácnido.

A pesar de los intentos de plataformas como Twitter, YouTube, Facebook y más, el video grabado con teléfono celular sigue propagándose y llenando de expectativas a la cinta más atractiva de la fase 4 de Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Tom Holland, estrella de la película, salió a pronunciarse ante la filtración. Mediante una sencilla frase dejó en expectativa de cuando verá la luz el tráiler en HD y con los respectivos efectos en CGI.

“You ain’t ready” (no están listos) escribió el actor estadounidense. Holland, culpable de filtrar información de pasados proyectos, se limitó a no revelar fecha o imagen alguna para desmentir tal avance.

Por su parte, los directivos de Sony y Marvel se han limitado al silencio y a impulsar al actual serie What If? Además, muchos especulan que el tráiler de Spiderman 3 tardará en publicarse ya que la cinta podría aplazarse para el 2022 por tema de taquilla a causa de la covid-19.

¿Qué nos revela el trailer?

Se re-confirmó la presencia de villanos como Electro, Dr. Octopus y el Duende Verde. Además, Dr. Strange jugaría un papel importante en lo que sería la ramificación del multiverso.

La llega a otra realidad abre la posibilidad de ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire una vez man en la pantalla grande, aunque este secreto parece que Sony y el MCU se lo llevarán hasta el día del estreno.

Te puede interesar