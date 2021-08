Andrés Pellacini: “Yo les pido disculpas. No era con ustedes”

Esta semana Andrés Pellacini fue tendencia en Twitter por sus declaraciones sobre las feministas. “Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán”, dijo.

La polémica y los criterios invadieron las redes. La Defensoría del Pueblo emitió medidas de cumplimiento obligatorio para que, en el término de dos días, emita sus “disculpas públicas”. Durante una entrevista con el medio digital La Posta habló del tema y se disculpó, pero insiste en que no se refería a los movimientos ecuatorianos de feministas.

“Quiero aclarar esto. Yo me refería a este grupo extremista que ha causado daños (…) Me refería a este grupo tan agresivo. (…) Yo no me refería a nadie de aquí en el Ecuador, ni a las feministas a nivel mundial. Si lamentablemente se sintieron ofendidas, atacadas, insultadas por este sarcasmo yo pido sin ningún problema (si esto va a causar paz) disculpas, tranquilas, no era con ustedes, no tiene nada que ver con ustedes, no se sientas así, ya no se qué más decirles”.

Andres Pellacini