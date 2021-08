Andrés Pellacini se pronuncia tras pedido de disculpas públicas por sus declaraciones

Las redes se encendieron tras las declaraciones de Andrés Pellacini en un programa de radio. “Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán”, dijo en vivo.

Opiniones y criterios abrieron el debate. La Defensoría del Pueblo emitió medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato contra Andrés Pellacini para que, en el término de dos días, emita sus “disculpas públicas” , ¿lo hizo?

No pude contener las lágrimas de la indignación y la rabia al ver este video. Eres un asco de persona @AndresPellacini Un asco de ser humano, un asco de hombre. Y no te deseo mal porque sería bajarme a tu nivel pero ojalá la vida te enseñe. pic.twitter.com/c0ycriOkwu

Hace pocos minutos, el conductor ecuatoriano se pronunció en sus redes sociales respondiendo a los comentarios que han generado sus palabras para aclarar el tema.

Finalizó diciendo que sus comentarios no fueron hacia las feministas del país. “Nunca fue hacia ustedes y no hay intención alguna de insultar, denigrar, ni ofender a ningún movimiento feminista local. Mis respetos y admiración”

Si por toda esta mala interpretación de (un solo comentario , no mas) llegó mas alla de donde yo NUNCA fui.. Igual , sepan que nunca fue hacia ustedes y que no hay intención alguna de insultar, denigrar ni ofender a ningun movimiento feminista LOCAL . como dije antes.. Mis (1/2)

En su perfil de Twitter a hecho ‘retweet’ de mensajes que lo apoyan.

A uno de ellos le respondió “Gracias a todos por su apoyo.Y a todas ellas que entendieron lo que dije y lo saben. Por eso siempre a ellas las amo”.

En el mismo espacio también hizo referencia a que la forma de vestir de las mujeres provoca a violadores.

“Provocar es que vayas a la Sur Oscura y sabes que van a chupar y vas en minifalda y con blusita, sin sostén y decir no me pueden tocar porque ustedes no tienen derecho”.