Indignación en redes por las declaraciones de Andrés Pellacini

Pellacini se volvió tendencia por las declaraciones en un programa de radio, la polémica encendió varios criterios en redes sociales cuando se habló sobre las feministas.

“Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán”, dijo Pellacini, mientras una de sus compañeras le decía que lo que está diciendo no tiene nada que ver.

Luego hizo alusión a la canción del grupo feminista ‘El violador eres tú’ seguido de un sonido de metralleta.

También dijo que si se sabe que hay violadores las marchas no lo van a cambiar. Al ser preguntado que para él que es provocar respondió:

“Provocar es que vayas a la Sur Oscura y sabes que van a chupar y vas en minifalda y con blusita, sin sostén y decir no me pueden tocar porque ustedes no tienen derecho”.