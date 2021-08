Presidente Lasso cuestiona préstamo que banco del Estado otorgó a Emelec

El presidente de la República, Guillermo Lasso, cuestionó que un exmandatario hincha de un equipo de fútbol haya entregado créditos de un banco del Estado a un equipo de fútbol. “Eso es corrupción”, manifestó.

“No puede ser posible que yo diga que a mí me gusta tal equipo de fútbol así que señores, del dinero público ustedes van a auspiciar a mi equipo favorito. Eso es un acto de corrupción”, cuestionó Lasso y añadió que “ahora van a tener que pagar”.

Que paguen Neme y Emelec. Presidente @LassoGuillermo dijo que es corrupción que un Presidente hincha de un equipo de fútbol le entregue créditos de un banco estatal, que después no paga. Eso pasó con Rafael Correa, Emelec y el Banco del Pacífico: “Ahora tendrán que pagar”. pic.twitter.com/uX823VzIU0 — LaHistoria (@lahistoriaec) August 11, 2021

Estas declaraciones las dio la noche del 10 de agosto en una entrevista con el portal 4 Pelagatos, Lasso habló de los créditos que hizo el expresidente Rafael Correa a Emelec con el Banco del Pacífico, en la década pasada y que solo se han pagado los intereses. “Eso en mi opinión es corrupción, no puede ser posible que no paguen el crédito, sino los intereses ¿y la otra mitad? no pagaron y van a tener que pagar. Lo digo claro”, enfatizó.

Desde hace varios años, medios y periodistas denunciaban el auspicio del banco estatal al club de Guayaquil, debido a que informaron un contrato publicitario mayor a lo habitual. Además, se se destapó obligaciones del cuadro azul con el Servicio de Rentas Internas.

Emelec no se ha pronunciado oficialmente sobre este tema.