¡No solo Johansson! Emma Stone también demandará a Disney por la cinta Cruella

Scarlett Johansson encendió una polémica que pocos veían posible debido a la buena relación que mantenía con Disney. La actriz decidió demandar al enorme emporio ya que sus ganancias se habrían reducido por el estreno mixto de Black Widow (cine y streaming).

Mientras Disney respondía a la nominada al Oscar por Historia de Un Matrimonio, otra de sus estrellas estaba planeando igual acción. Emma Stone, protagonista de Cruella, habría tenido pérdidas respecto a la taquilla que generó esta cinta.

Ella tenía bonificaciones porcentuales de ganancias y cláusulas de back-end incorporadas en su trato. Cruella ha ganado hasta ahora unos respetables 225 millones en taquilla, pero al igual que Viuda Negra, su llegada a la vez a Disney Plus obstaculizó ese potencial de ingresos. Eso significa una paga muy menor para la actriz.

Más demandas

Aunque no se ha confirmado, Emily Blunt se uniría a estas demandas por su bajo ingreso y diferencia salarial con su compañero Dwayne The Rock Johnson. Blunt participó en la cinta Jungle Cruise, la cual no ha tenido tanta aceptación como Cruella y Black Widow.

Problemas con el streaming

A finales de año, muchos actores y directores que habían trabajado en Warner Bros. se quejaron de este tipo de estrenos. Pero parece que a Disney le está perjudicando más ya que se enfrentará a varios juicios. Además probablemente esto servirá para que a partir de ahora los contratos de las estrellas cambien mucho.

Aunque es complicado, ya que las plataformas de streaming son bastante opacas en cuanto a las cifras, por lo que es más difícil saber la taquilla que hacen con sus estrenos Premium.

Expertos apuntan que este problema judicial de Stone, Johansson y, posiblemente, Blunt, repercutirá en sus carreras ya que Disney es la franquicia más grande de entretenimiento y no formar parte de sus futuros proyectos las dejaría fuera del mapa.

