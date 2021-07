Ian, con Atrofia muscular, perdió la batalla

Este viernes se informó la lamentable notica del fallecimiento de Ian, el pequeño que tenía Atrofia muscular, en Ecuador. A través de sus redes sociales, los familiares anunciaron la muerte del pequeño.

“El día amaneció triste mamita, sin poder avisarte que ya no habría un mañana juntos porque Hoy Dios me ha llamado junto a Él”, escribieron en la publicación junto a una foto.

El mensaje continúa con palabras dolorosas: “Cuando pienses en mí, imagina que estoy de viaje, que un día estaré en tus brazos nuevamente y me podrás dar todos los besos que ahora extrañas. Mientras tanto, cuando estés triste, descansa en mi silla y háblame, pues aunque no me veas te puedo escuchar. También puedes buscarme en tus sueños, en las fotos, los vídeos y todos los bonitos recuerdos”.

La ‘Atrofia muscular espinal’, afecta a la movilidad de las extremidades de las personas y con el tiempo puede hacer que el paciente deje de respirar y comer por sí solo. El tratamiento para esta enfermedad es el medicamento Zolgensma, el más caro del mundo, tiene un valor de 2.1 millones de dólares. Este se consigue en Estados Unidos y se aplica una sola una vez en la vida.

En la publicación del pequeño Ian, también se hace un llamado a poder ayudar a los niños de Ecuador que padecen la misma enfermedad.

“Mamita, sabes, Ahora estoy con Dios, pidiendo que les ayude a mis amiguitos con AME para que puedan vivir mucho: Derek, Nohelia y Amberly”.

“Mamita, aún hay tiempo para ellos, diles a todos que NO PERMITAN QUE SUS VIDAS SE APAGUEN, que luchen por ellos para que sus papitos no sientan el dolor que hay en mi casita por mi ausencia. Hagan mucho ruido con sus oraciones, TODOS UNIDOS, porque Dios aquí escucha las súplicas de todos”, añadió.

