La asesina de Selena Quintanilla podría salir de prisión

La empresaria Yolanda Saldívar va 25 años cumpliendo su sentencia por serla asesina de la exitosa cantante estadounidense-mexicana, Selena Quintanilla. Un disparo bastó para que Saldívar, quien era la presidenta del club de fans de la artista y su amiga, acabe con la vida de una de las cantantes más famosas de los años 80 y 90.

Yolanda fue condenada a cadena perpetua por el crimen cometido en 1995. Ella se encuentra en la cárcel de Mountain View, Texas, Estados Unidos. Después de más de dos décadas, Yolanda vuelve a ser noticia debido a un fallo en las leyes del país norteamericano, que la beneficiaría y podría salir con libertad condicional en 2025.

Mandatory Credit: Photo by AP/Shutterstock (6575299a) SELENA SALDIVAR Tejano star Selena, left, watches as Yolanda Saldivar speaks to a crowd at a post-1994 Tejano Music Awards party in San Antonio, Texas. Saldivar is accused of shooting Selena to death in a Corpus Christi motel room SELENA SHOOTING, SAN ANTONIO, USA

¿Qué dice la Ley de Estados Unidos sobre la cadena perpetua?

La Ley en Estados Unidos indica que la persona, después de haber cumplido los 30 años de privación de la libertad, los reclusos pueden solicitar el recurso de libertad condicional si se cumple un perfil determinado. Uno de ellos, es el buen comportamiento. A esto apelará Yolanda Saldívar.

Padre de Selena se pronunció sobre la asesina de su hija

Por otro lado, el padre de Selena, Abraham Quintanilla, indicó en una entrevista que no es posible que Yolanda pueda salir de prisión.

“Según la ley del estado de Texas, ella fue sentencia a vida en prisión, pero según la ley de Texas al completar 30 años tiene derecho a ir a un comité a la prórroga. Eso no quiere decir que la vayan dejar salir. Ella en treinta años, 26 años que murió Selena, nunca ha dicho que se siente mal, no creo que la vayan a dejar salir por eso. Yo creo que no la van a dejar salir”, explicó.

En el 2014 Saldívar ya había solicitado la libertad condicional, alegando que su salud se había deteriorado con el encierro. No obstante, esta petición fue rechazada.

