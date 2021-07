Hombres identificados como seguridad de ‘Don Naza’ piden que les devuelva sus aportaciones a ‘Big Money’

Un grupo de hombres identificados como seguridad de Miguel Ángel Nazareno, conocido popularmente como ‘Don Naza’, apareció este miércoles en un video para pedirle al propietario de ‘Big Money’ que les devuelvan sus aportaciones.

“Estamos aquí todo el grupo de la seguridad que te hemos brindado, Miguel”, dice un ciudadano quien a sus espaldas tiene al grupo de hombres sentados.

En nombre de todos, el hombre pide de “la manera más comedida” a que los ayude a recuperar su dinero que “han invertido” en la organización que operaba fuera del sistema financiero en Quevedo.

También asegura que a ‘Don Naza’ le han brindado seguridad “de una manera incondicional” y que han demostrado “lealtad y respeto” para también con su familia.

El hombre señala que a otros grupos de “inversores” ya se les ha cancelado su dinero y que por ello también solicitan la devolución del suyo.

“Son los ahorros que hemos invertido aquí en tu empresa (…) Hemos vendido nuestras propiedades”.

Situación de ‘Don Naza’

Nazareno, aunque por el momento no tiene orden de detención por el caso ‘Big Money’ de acuerdo con Fiscalía, deberá acudir a su cuarta convocatoria para rendir su versión libre y voluntaria. Como no se ha presentado en las anteriores -una de ellas vía telemática como él solicitó- ahora será bajo las previsiones de la Ley. Es decir con ayuda de la Policía para que acuda a la diligencia.

‘Don Naza’ no asisitió al tercer llamado ‘Don Naza’ tiene un nuevo abogado y mediante un escrito solicitó que se difiera la audiencia para tener tiempo para revisar el expediente de la investigación, ya que recién asume la defensa.

Con la versión de ‘Don Naza’, las autoridades prevén recabar datos que den cuenta de la procedencia del dinero, el giro del negocio, permisos para ejercer la actividad y entre otros.

Allanamientos

En este caso, la Fiscalía investiga una supuesta captación ilegal de dinero realizada en Quevedo. La organización ofrecía otorgar el 90% del interés en una semana.

Como parte de la investigación, el 30 de junio la Fiscalía allanó tres inmuebles en Quevedo: Comercial Nazareno, que sería el domicilio del militar, Tennis Club Quevedo, donde se captaba el dinero y un tercer inmueble en el que se presume que almacenaba el dinero.

En el operativo, denominado ‘Verde fortuna’, los agentes policiales lograron levantar indicios y elementos como cuadernos, libretas, 12 máquinas contadoras de dinero, cuadernos y registros de ingresos y egresos diarios de ‘Big Money’, recibidoras y recibos con número de RUC y USD 17.165 en efectivo.

Pues, en un comunicado reciente de la Fiscalía se detalló que el acto urgente de allanamiento se ejecutó tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional en la cual se aseguraría que ‘Big Money’ no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).