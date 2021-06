Técnico de Rusia desafía a Cristiano Ronaldo y abre refresco en conferencia de prensa

Cristiano Ronaldo fue noticia por cambiar los refrescos de su mesa por una botella de agua. Esta iniciativa se volvió tan viral que incluso le generó pérdidas millonarias a la empresa. Sin embargo, el técnico de la selección de Rusia, Stanislav Cherchésov quiso desafiar al ‘bicho’ en la rueda de prensa.

El entrenador ruso, conocido por sus peculiares reacciones durante los partidos, apareció en la sala de conferencias para hablar con los medios luego de la victoria por 1-0 ante Finlandia. Al ver las gaseosas en su sitio, decidió abrirlas y tomarlas. Más de uno quedó sorprendido.

😅👀 Así reaccionó Cherchesov, seleccionador de #RUS, tras lo sucedido con Cristiano Ronaldo hace días en rueda de prensa



Una persona que se encontraba en el lugar, le preguntó si no había visto la acción de ‘CR7′ que se convirtió en viral y él respondió con la cabeza moviéndola en señal de negación.“Nunca le digo que no a una bien fría”, agregó el técnico. De hecho causó risas por la forma en la que abrió la tapa, con el pico de la otra botella que permaneció cerrada. El estratega ruso estaba de buen humor por la victoria por 1-0 ante Finlandia.

La acción de Cristiano Ronaldo el pasado lunes, generó que los títulos de la famosa empresa de gaseosas abrieran el martes a la baja a US$ 55,24 dólares, frente al cierre previo de US$ 56,16 dólares. Ello implicó una pérdida de valor de mercado intradía de US$ 3.972 millones desde un valor de US$ 242.100 millones, para quedar en unos US$238.000 millones.