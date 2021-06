La repercusión económica que dejó el gesto de Cristiano Ronaldo

Los influencers, estrellas del espectáculo, deportes y más juegan un papel importante en simples decisiones de la vida diaria. Sus acciones, recomendaciones e, incluso, manera de vivir tienen un impacto global, este fue el caso de Cristiano Ronaldo.

El jugador de la Juventus y principal artillero de Portugal tuvo un gesto este lunes 14 de junio que provocó una abanico de reacciones. El luso rechazó una marca de bebidas gaseosas e instó a tomar agua a instantes de iniciar una rueda de prensa pertinente a la Eurocopa.

La invitación del “Bicho” fue tomada por agrado y millones de usuarios han comenzado a reaccionar, de manera cómica, a que se debe acatar los consejos de CR7. Sin embargo, los actos del máximo goleador de Portugal tuvo consecuencia económicas.

Pérdidas monetarias

El mercado bursátil abrió a las 15:00 en Europa y en ese momento las acciones de la compañía de gaseosas se encontraba cerca a los USD 56.10. 30 minutos después que CR7 realice su gesto, tuvo un desplome a un mínimo de USD 55.22 por acción.

El acto de apartar botellas provocó la caída brutal del 1,65% para la compañía. Aunque el porcentaje parece poco, en términos económicos, la empresa global pasó de valer USD 242 mil millones a USD 238 mil millones; tuvo una pérdida de 4 mil millones de dólares.

Expertos apuntan que el gesto de CR7 no tiene nada contra la compañía afectada, más bien su objetivo fue enfatizar el estilo de vida saludable que ha pregonado en constantes oportunidad. En pasada declaraciones indicó que los niños deben llevar una dieta sana y saludable, alejada de azúcares y grasas.

“Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe gaseosas, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”, afirmó la pasada temporada.

Eurocopa

Portugal, junto a Cristiano Ronaldo, se perfila como la gran favorita a ganar la Eurocopa. En su debut, triunfó 3-0 sobre Hungría. Su próximo rival será Alemania (19 de junio) y el cotejo más esperado se llevará a cabo contra Francia (miércoles 23 de junio).

