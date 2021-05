¡Bombazo! Cristiano Ronaldo regresaría a un antiguo club y sería cambiado por este jugador

Al parecer el fin de una era estaría cerca, Cristiano Ronaldo se marcharía de la Juventus y su futuro estaría más que seguro en un exclub. El “Bicho” extendió, vía Instagram, un mensaje agradeciendo a la institución italiana por su acogida, logros y reconocimientos; lo que parecería una despedida.

Sin embargo, CR7 indicó en un video que compila sus mejores momentos en la presente temporada que su labor con el club de Piamonte se mantendrá. Aunque, esta sentencia parece ir contra las especulaciones de medios ingleses.

Muchos rotativos de Reino Unido han apuntado que Ronaldo regresaría al Manchester United y se trataría de un intercambio. La operación consistiría en transferir al portugués a los “Diablos rojos” y Paúl Pogba jugaría con la casaca de la Vecchia Signora.

El contrato coloca a CR7 hasta el 2022 en el cuadro de la Juve,

Según reseña el medio AS, aunque el contrato coloca a CR7 hasta el 2022 en el cuadro de la Juve, su continuidad está aún pendiendo de un hilo. Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial por parte de los clubes implicados.

Manchester United está enfocado en ganar la final de la Europa League contra el Villareal. En caso de triunfar, alcanzaría su segundo título de este tipo en su historia.

Datos de Cristiano Ronaldo con la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, consideró, en un análisis de su temporada, que consiguió “el objetivo” que se puso desde su llegada al fútbol italiano, el de ganar todos los trofeos nacionales, la Serie A, la Supercopa y la Copa.

“La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero”, apuntó.

CR7 destacó que ya es campeón de liga, copa y Supercopa

CR7 destacó que ya es campeón de liga, copa y Supercopa, además de mejor jugador y máximo artillero, en Inglaterra, España e Italia.

“Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué”, subrayó Cristiano.

Sigue leyendo