¿Quién controla a los camiones del gas y cuál es la sanción? Debate en Twitter por video denominado #LadyCilindro

En redes sociales se viralizó ayer un video que fue denominado con la etiqueta #LadyCilindro. En este aparece una mujer manifestando su queja a un señor repartidor de gas por el volumen.

La mujer, en el clip, le dice al repartidor: “le he pedido que baje el volumen, es ilegal utilizar parlantes, es ilegal, esto es una urbanización privada, no es La Marín, no es Guajaló, no es Guamaní, no es donde usted vive”.

Con dicha etiqueta, el video se convirtió en tendencia número uno en Twitter con la que los usuarios se preguntaban quién controla ello y cuál es la sanción.

Problemas de salud

Los niveles de ruido se miden en decibeles (dB) y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se denomina como “límite tolerable” no superar los 65dB durante el día y los 55dB durante la noche. El rango de 55dB a 70dB se considera un ruido moderado.

Cuando existen valores que sobrepasan esta norma, el ruido se convierte en perjudicial para la salud e incluso tiene efectos negativos sobre la audición.

Si el tráfico de vehículos y el ruido de la calle está por encima de los 53dB, “se asocia con efectos adversos para la salud”, según la OMS.

¿Quién controla en Quito?

En la ciudad, el ruido se genera desde variad fuentes: camiones que venden productos, motores, buses, motocicletas, y hasta parlantes en veredas y entre otros.

El Ministerio de Ambiente realiza el control y seguimiento del ruido, a través de auditorías ambientales y reportes de monitoreo ambiental, que son ejecutados con metodología estandarizada y mediante laboratorios acreditados.

Además, en Quito, la entidad que se encarga de monitorear la contaminación acústica que genera el ruido es la Secretaría de Ambiente.

Mientras que, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecuta operativos en los que mide con equipos especiales la bulla y poder aplicar sanciones así como cuando el espacio público es mal utilizado.

Los conductores que utilicen inadecuadamente la bocina u otro dispositivo de megafonía recibirán una multa equivalente al 5% del salario básico.

Las multas están descritas en la Ordenanza 123 que fue emitida en 2004.

La normativa señala que los camiones y trabajos de carga o descarga de mercadería en la vía pública no debe rebasar los 55dB, desde las 06:00 a las 19:59, y los 45dB desde las 20:00 hasta las 06:00.

También se establece si los autos pasan los niveles máximos de ruido, se otorgarán 30 días para implementar las respectivas correcciones.

Sectores que superan el límite de ruido

En un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente, en 2020, se indica que en cuatro sectores residenciales de Quito se supera el límite de ruido permitido.

La Jipijapa, norte de la capital, tiene un promedio mensual de 62,3dB en el día. Lo normal es 55dB. El Camal, Centro Histórico y Carapungo tienen niveles que van de 55,4 a 59,7dB durante el día.

¿Cómo hacer una denuncia?

Denunciar que no se cumpla la Ordenanza 123 se puede realizar en la Secretaría de Ambiente o en el Portal Único de Trámites Ciudadanos, en el apartado de Atención de denuncias ambientales en el Distrito Metropolitano de Quito.

Medición en Quito

El ingeniero acústico, Paúl Lozada, se dedica desde hace más de 12 años a la evaluación del ruido ambiental. El experto considera que las autoridades encargadas deberían ser más estrictas en el control de la problemática.

Estudio del ruido ambiental realizado por Paúl Lozada/Cortesía

Lozada realizó una reciente medición, con equipos especiales, en el patio de una vivienda en Quito con la presencia de un camión de gas. En ella se obtuvo como resultado 67 a 68dB con la presencia de un repartidor y con ausencia de fuente los 49dB.

Estudio del ruido ambiental realizado por Paúl Lozada/Cortesía

“Los distribuidores de gas y la AMC han mantenido reuniones y llegaron a un acuerdo que el nivel máximo de sonido por los altavoces es de 50dB, pero ellos estarían sobrepasando el límite de acuerdo al horario”.

