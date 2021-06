¿Por qué se dio ‘la puñetiza’ en Puerto santa Ana?

Un video publicado en las redes sociales, mismo que ya ha sido bloqueado por Facebook, ha dejado en evidencia la inseguridad de la que se viene quejando la ciudadanía en Guayaquil. Esta vez, se registró una riña callejera que terminó en fuertes golpes y jalones entre un grupo de, al menos, 10 hombres y una mujer.

La Policía confirmó que no hubo detenidos y descartó el rumor de que uno de los involucrados había muerto por los golpes.

El hecho se se habría producido la noche del viernes 4 de junio.

Uno de los hombres fue derribado a la calle durante la pelea.

“Yo venía saliendo con mi auto del parqueo que está cerca del edificio, de pronto veo que un chico cae a mitad de calle, y otro se acercó a patearlo. Me asusté e intenté llamar al 911. Mi esposo me dijo que nos regresáremos al parqueo y esperáramos más seguros en el auto, porque no sabíamos si los chicos estaban armados o algo así. El nivel de violencia que demostraban era altísimo”, comentó Laura Montes, quien esa noche acudió con su pareja a cenar a uno de los restaurantes.

El coronel Fernando Vaca, jefe del distrito 9 de Octubre, explicó que los involucrados eran parte de un festejo dentro de un bar exclusivo, ubicado dentro de un edificio de la zona. A las 23:30 del 4 de junio, cuando salían, se habría dado una discusión que desencadenó en la golpiza.

Sin embargo, no se han presentado denuncias en contra de ninguno de ellos. Quienes recorren la zona son policías de turismo, quienes se acercaron al percatarse del hecho, sin embargo, los hombres que se estaban dando de golpes abandonaron el lugar en sus carros, salieron despavoridos.

El Gobernador del Guayas se pronunció sobre el tema

Durante una entrevista radial la mañana de este lunes 7 de junio, el Gobernador del Guayas, Vicente Taiano, se manifestó por el problema que se registró el Puerto Santa Ana.

Debido a que el video que circula en redes es mayor a 5 minutos, Taiano cuestionó el accionar de la Policía.

“Realmente es alarmante. Esta mañana he pedido al ECU 911 explicaciones de qué pasó con las cámaras, por qué la policía se demoró en llegar a la zona. Ahí tendrían que estar policías caminando, custodiando la zona. Nosotros estamos trabajando para poner orden en esta ciudad”, comentó Taino.

La ‘puñetiza’ en Puerto Santa Ana ha encendido las alarmas de la Gobernación, entidad que ha hecho los respectivos llamados. A la central de Samborondón 911 ya se le ha pedido un informe para conocer sobre el monitoreo del sector Puerto Santa Ana.

