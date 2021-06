Las palabras del vicealcalde Santiago Guarderas durante la remoción de Jorge Yunda

Casi nueve horas tardó el Concejo del Municipio de Quito para tratar el segundo pedido de remoción para el alcalde Jorge Yunda. Con 14 votos afirmativos, uno en contra y seis abstenciones se aceptó la petición del Frente de Profesionales por la Dignidad.

El vicealcalde Santiago Guarderas fue el encargado de emitir el voto final, el cual fue a favor de la remoción. Durante su intervención expresó que este jueves 03 de junio se concluye una página negra del Municipio.

La autoridad recalcó que esta es la oportunidad para trabajar para recobrar la dignidad y trabajar por la urbe capitalina. Las palabras de Guarderas se dieron previo a su decisión contra Yunda.

“Lo que hemos hecho esta noche es juzgar esa responsabilidad política que tienen todas las autoridades, simplemente concluir que con esto estamos cerrando una página negra del Municipio”.

“Que sea la oportunidad para trabajar en conjunto, todos, sin banderas políticas, para recobrar la dignidad y transparencia que nuestros mandantes nos confiaron. Vamos a trabajar por Quito para volver hacer esa ‘Carita de Dios’, ‘Luz de América’ y ejemplo de todo el Ecuador”, finalizó.

Guarderas podrá asumir la función de burgomaestre de la urbe siempre y cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notifique de esta decisión del Concejo Metropolitano tras una revisión del proceso en un lapso de 10 días.. Previo a ello, Yunda cuenta con tres días para presentar un reclamo al TCE.

El aún alcalde de Quito se pronunció vía Twitter por la decisión del Concejo Metropolitano y tachó que en la política no hay amigos, hay intereses.

“En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado”.