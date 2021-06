Jorge Yunda tiene tres días para apelar la aprobación de la remoción del Alcalde de Quito

Fueron 14 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones para que el Concejo apruebe la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Ahora el exalcalde tendrá una instancia de defensa o reclamo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En el caso de haber incurrido en alguna ilegalidad en el proceso, este organismo notificará la nulidad del mismo. Si no hubo alguna ilegalidad en dicho proceso, se notificará sobre la remoción.

Por su parte, luego de conocer la decisión, Yunda reaccionó en su cuenta de Twitter: “En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado”.

En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado. — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) June 3, 2021

Con la aprobación del segundo pedido de remoción presentada por Carolina Moreno, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el Cootad establece que el vicealcalde será quien asuma las funciones de alcalde, en este caso, Santiago Guarderas.

A continuación la votación de los concejales:

A favor

Bernardo Abad. ID

René Bedón. Unión Ecuatoriana

Juan Manuel Carrión. Concertación

Omar Cevallos. Concertación

Luz Elena Coloma. Creo

Eduardo del Pozo. Creo

Juan Carlos Fiallo. Compromiso Social

Andrea Hidalgo. Izquierda Democrática

María Paulina Izurieta. Izquierda Democrática

Analía Ledesma. Izquierda Democrática

Fernando Morales. Concertación

Mónica Sandoval. Compromiso Social

Brith Vaca. Compromiso Social

Santiago Guarderas. Unión Ecuatoriana

Abstención

Soledad Benítez. Compromiso Social

Gisella Chalá. Compromiso Social

Marco Collaguazo. Unión Ecuatoriana

Orlando Núñez. Independiente

Blanca Paucar. Compromiso Social

Luis Reina. Compromiso social

En contra

Luis Robles. Compromiso Social

