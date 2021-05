Defensor del Pueblo dice que no ha participado en ninguna fiesta; Carrión se pronuncia

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se vió involucrado en un hecho violento junto al exministro Mauro Falconí y la esposa de este último. Sin embargo, mediante un pronunciamiento, la autoridad enfatizó que él no ha sido notificado de ninguna investigación.

En la misiva resalta que mantuvo una reunión con el doctor Mauro Falconí, pero negó el haber participado en una fiesta clandestina como se ha señalado en redes sociales.

“Como Defensor del Pueblo de Ecuador, informo a la ciudadanía que, desde las primeras horas de hoy, me encuentro recibiendo atención en una clínica por un quebranto en mi salud, no he sido notificado de ninguna investigación en mi contra”.

“Al respecto anuncio mi total predisposición para cooperar con las investigaciones, estaré expectante de que se esclarezca la verdad de los hechos. He solicitado una licencia para atender esta situación”, señaló Carrión.

Pronunciamiento de Carrión

Pedido de Juicio Político

El asambleísta Fernando Villavicencio extendió una carta a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. El funcionario solicitó, amparado en los artículos de la Ley Legislativa, el enjuiciamiento político contra el Defensor del Pueblo, doctor Freddy Carrión Intriago.

En el documento, Villavicencio, tacha que las actitudes de Carrión son reprochables. Acusó de una presunta violencia sexual. De igual manera, apuntó que está requiriendo a la Contraloría General del Estado el inicio de un examen especial al uso de los bienes públicos asignados al Defensor del Pueblo.

ATENCIÓN| Previo a la formalización del juicio político al Defensor del Pueblo Freddy Carrión, por los hechos de violencia registrados la noche del 15 y madruga del 16 de mayo, he solicitado Informacion oficial de respaldo a la referida acción de fiscalización. @AsambleaEcuador pic.twitter.com/GsyQN407fO — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) May 16, 2021

Hechos violentos

En redes sociales circularon imágenes y videos donde se aprecia como Freddy Carrión y Mauro Falconí aparecen con golpes y en estado etílico. Según datos preliminares, los implicados habrían participado de una reunión donde se agredieron entre sí, además el Defensor del Pueblo ultrajó a la esposa del exministro de Salud.

Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, y Fiscalía informaron que se realizan los procesos necesarios.

