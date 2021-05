Mira en vivo: la posesión de la nueva Asamblea Nacional de Ecuador

Hoy se instala la sesión de posesión de la nueva Asamblea Nacional de Ecuador. En el acto se designará a las autoridades: presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

#Asamblea2021 [AHORA] Inicia la sesión inaugural de la nueva #Asamblea2021. El Pleno Legislativo elegirá a las autoridades que presidirán el Parlamento. En directo ➡️ Publicado por Asamblea Nacional del Ecuador en Viernes, 14 de mayo de 2021

César Rohon se desvincula del PSC

El asambleísta César Rohon confirmó su desvinculación del partido Social Cristiano y adelantó que se declara independiente. Así lo confirmó en una entrevista para “Los Desayunos de 24 Horas”. “Hoy tengo que anunciarle públicamente al país mi decisión de separarme de las filas del Partido Social Cristiano”, indicó.

Rohon también comentó sobre los cabildeos que existen en el interior de la nueva Asamblea Nacional, y dio a conocer su postura al respecto.

“Hay temas de forma y de fondo. Los temas de fondo son los que yo no estoy de acuerdo, al igual que muchos ecuatorianos, que la Asamblea Nacional revise fallos judiciales, porque no le corresponde. La justicia es independiente y la Asamblea no tiene nada que hacer con la justicia. No puede haber impunidad en el Ecuador de ninguna manera”, resaltó Rohon.

César Rohon anuncia su separación del PSC y se declara independiente

¿Por qué el correísmo busca un acuerdo con el PSC y CREO?