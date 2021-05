César Rohon anuncia su separación del PSC y se declara independiente

El asambleísta César Rohon confirmó su desvinculación del partido Social Cristiano y adelantó que se declara independiente. Así lo confirmó en una entrevista para “Los Desayunos de 24 Horas”. “Hoy tengo que anunciarle públicamente al país mi decisión de separarme de las filas del Partido Social Cristiano”, indicó.

Rohon también comentó sobre los cabildeos que existen en el interior de la nueva Asamblea Nacional, y dio a conocer su postura al respecto.

“Hay temas de forma y de fondo. Los temas de fondo son los que yo no estoy de acuerdo, al igual que muchos ecuatorianos, que la Asamblea Nacional revise fallos judiciales, porque no le corresponde. La justicia es independiente y la Asamblea no tiene nada que hacer con la justicia. No puede haber impunidad en el Ecuador de ninguna manera”, resaltó Rohon.

Y agregó que todo lo que se habla de amnistías e indultos está prohibido por la ley.

Por ello, ratificó que está en contra de una posible creación de la “Comisión de la Verdad”, que buscaría revisar fallos judiciales.

Por otra parte, afirmó que el jueves, hasta las 11 de la noche, se continuó conversando sobre acuerdos de gobernabilidad. Y, además, sobre la votación para presidente de la Asamblea Nacional.

Indicó que desde bancadas opositoras lo contactaron para proponerle una posible candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional.

Sobre su voto para la presidencia de la Asamblea Nacional, afirmó que dependerá de cuáles sean las alianzas y conformación de la mayoría.

Así, César Rohon ratificó que se abstendrá si finalmente UNES, PSC y CREO votan juntos para la presidencia de Henry Kronfle. Pero, por otra parte, dará su voto a favor del candidato Kronfle en caso que la alianza sea con ID, Pachakutik, CREO, PSC e Independientes.

“Si Henry Kronfle es candidato por PSC – CREO – UNES, me abstendré. Si es candidato por PSC – Pachakutik – ID – CREO, votaré por él”, finalizó.

A las 10:00 de este viernes se posesiona la nueva Asamblea Nacional.

