Video: varias personas cayeron a una zona llena de rocas desde un balcón

Un momento de relajación y diversión se vivía en un balcón en la costa de Malibú, California, hasta que la estructura cedió y provocó que varias personas resulten heridas. Un video captó el momento en que las víctimas caen y se terminan impactando contra una zona llena de rocas y arena.

El siniestro ocurrió el pasado sábado 08 de mayo en la costa oeste de Estados Unidos. Como se aprecia en la grabación, las personas disfrutan de lo que parece una fiesta antes que todo tome un rumbo inesperado.

Se estima que las personas cayeron de una altura de cinco metros. El motivo del accidente sería el peso de los asistentes sobre la plataforma, sin embargo, no se reportó ninguna víctima mortal.

“Abajo hay rocas irregulares, rocas grandes, por lo que es una situación muy peligrosa y, afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad o muerto en esta situación”, comentó uno de los bomberos de Los Ángeles.

AQUÍ EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

Heridos

Nueve personas resultaron heridas, cuatro más tuvieron que ser trasladadas al hospital para ser tratadas. Los testigos, vecinos, dicen que las víctimas se reunieron a celebrar un cumpleaños.

“Es un accidente extraño. Como, no sé, no sé cómo sucede eso. No sé cómo sucede eso. Entonces, todo pasa muy rápido. La plataforma literalmente simplemente se rindió”, dijo uno de los testigos.

Aunque, el Departamento de Bomberos de Malibú reportó que enviarán inspectores de construcción y seguridad que evaluarán la escena. Las autoridades determinarán si existió algún daño estructural en la residencia.

”Pudo haber sido mucho peor. Pero es bastante horrible”, enfatizó otro de los testigos al medio KABC

