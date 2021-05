Las hermosas ciudades italianas que te pagarán por trabajar de forma remota

Trabajar de manera remota se ha convertido en una de las mayores alternativas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Muchos países, al igual que compañías, se han enfocado en esta nueva dinámica e Italia no podía quedarse atrás.

Dos destinos paradisíacos de esta nación europea han impulsado el trabajo remoto con el objetivo de atraer turistas. Santa Fiora en Toscana y Rieti en Lazio pagarán hasta el 50% del alquiler a cualesquier persona que decida mudarse y trabajar a distancia a largo plazo.

Los solicitantes deben tener un trabajo activo, no importa si lo realizas frente a tu computadora portátil desde una terraza panorámica. El oficio o profesión que ejerzas no será inconveniente, el objetivo es que seas autónomo y tengas destreza en tecnología para no moverte de estas locaciones.

Recalcar que no te pagarán por hacer turismo, sino por trabajar desde estas ciudades. El alcalde de Santa Fiora, Federico Balochhi, puntualizó a CNN que el objetivo es incentivar a las personas para que se muden y trabajen virtualmente desde allí.

“No está dirigido a turistas ocasionales, sino a personas que realmente quieren experimentar nuestra vida de pueblo”.

Santa Fiora

Estos pueblos de trabajo inteligente están floreciendo en Italia a medida que las autoridades locales aprovechan el potencial de impulsar el internet de alta velocidad y establecer laboratorios equipados para los teletrabajadores.

Si eres de los amantes de la tranquilidad, de los espacios lejos del ruido y la contaminación lumínica, sonora y ambiental, estas ciudades son ideales para que ejerzas tu trabajo.

Rieti, Lazio

¿Cómo aplicar?

Primero, debes tener un trabajo que te permita ejercerlo a distancia y demostrarlo a través de un documento detallado de lo que realmente ejerces. Esto debe enviarse junto con su formulario de solicitud.

Para recibir el beneficio, debes enviar tu comprobante de alquiler con los detalles del contrato y tu nueva dirección. Los vales de 200 euros funcionarán como reembolsos que se pagarán solo después de enviar los recibos del alquiler.

Santa Fiora, Toscana

Incentivo para quién se quede y forme una familia

Incluso hay una bonificación por bebé de hasta 1.500 euros (US$ 1.800) por cada recién nacido si alguien decide establecerse y tener un hijo. Además, Santa Fiora está dispuesta a darles hasta 30 mil euros para remodelar una antigua vivienda y convertirla en un hotel u hostal.

Si deseas ayuda para encontrar un alojamiento ingresa al siguiente enlace https://www.vivinpaese.it/

