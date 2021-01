Ministro de Salud cuenta con el respaldo del Presidente de Ecuador

Durante una reciente entrevista radial, la secretaria de comunicación, Caridad Vela, respondió sobre el respaldo de Lenín Moreno, presidente de Ecuador hacia el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos y recalcó que:

"Cien por ciento el presidente y todo el gabinete", respondió de manera tajante la secretaria

La pregunta realizada se realizó a Vela, ya que el ministro de Salud ha sido recientemente cuestionado, denunciado y criticado por la ciudadanía, así como, el funcionario de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, quien ya ha solicitado su renuncia al cargo, por la falta de información sobre la distribución de las vacunas contra el Covis-19, en el país.

Además, del Defensor del Pueblo, candidatos presidenciales también se han sumado a las críticas contra Zevallos, siendo cuestionado ampliamente por la distribución de las 8 mil vacunas Pfizer que llegaron al país, y que se 'distribuyen' en el país, bajo un plan de vacunación, 'priorizando' a personal de la primera línea.

La funcionaria, además, recalcó durante la entrevista al ser consultada: "¿Por qué el hospital de los Valles antes que, me invento, de Puembo?, porque geográficamente el hospital de los Valles está antes que el de Puembo, ¿por qué el centro geriátrico del hospital de los Valles antes que un centro geriátrico público?, porque no le estamos preguntando a la gente si paga arriendo o no, si tiene dinero o no, estamos vacunando a todos los ecuatorianos en un orden que de alguna manera tiene que darse, se está intentando hacer de la mejor manera posible y siempre habrá gente que no esté conforme", finalizó Vela.

