Rafael Correa se pronunció por el momento de la detención de Abdalá Bucaram

Abdalá Bucaram fue detenido la madrugada de este miércoles tras allanar su casa en el marco de una investigaciones por adulteración de documentos y asesinato del ciudadano israelí Shy Dahan.

Al momento, el expresidente se encuentra en un hospital porque sufrió un quebranto en su salud. Bucaram debía ser trasladado a la cárcel 4 de Quito.

Pronunciamiento de Rafael Correa

Bucaram se convirtió en tendencia en Twitter y varias personas reaccionaron tras las imágenes del momento de su detención. Una de ellas fue el expresidente Rafael Correa.

"¿Qué es esto? Todos saben lo que pienso de Bucaram, pero la maldad no se combate con más maldad, y hasta una persona como él tiene derechos humanos, sin mencionar los de su esposa”

Qué es esto?

Todos saben lo que pienso de Bucaram, pero la maldad no se combate con más maldad, y hasta una persona como él tiene derechos humanos, sin mencionar los de su esposa

Esto también demuestra que Romo es empleada de Egas, el dueño de Teleamazonas. Por eso la “exclusiva” https://t.co/NrT1epH1zc — Rafael Correa (@MashiRafael) August 12, 2020

Sobre el asesinato del israelí

Uno de los israelitas detenidos fue asesinado el pasado sábado en la cárcel de Guayaquil donde estaba recluido con otro israelita-australiano, quien resultó herido.

Ambos eran investigados por presunta venta irregular de insumos médicos y mencionaron a Jacobo Bucaram como su supuesto cliente.

Basado en versiones preliminares, el israelita privado de la libertad recibió "presumiblemente golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte".

De acuerdo con Héctor Vanegas, abogado del israelí herido, la víspera del asesinato se realizó "una diligencia que esclarecía varias redes delictivas y de corrupción en el Ecuador gracias a su colaboración".

En respuesta, el fin de semana, Abdalá Bucaram colgó en Twitter un audio en el que habla de supuestos intentos de extorsión por parte de Vanega.

"Aquí esta el audio de que denuncie que un ciudadano israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a mi hijo Jacobito. Que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuador", escribió.

Lee más

Mira en video