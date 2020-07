Dalo Bucaram y Daniel Salcedo solo se tomaban fotos, dice la defensa de los Bucaram

A las 10:50 de este lunes 27 de julio se realizó la rueda de prensa convocada por la defensa de los hermanos Abdalá y Michel Bucaram Pulley y la expresentadora de Tv Gabriela Pazmiño.

La Fiscalía formuló cargos contra ellos por una presunta asociación ilícita en la venta de medicinas.

Al respecto, uno de los abogados, el Dr. Jorge Acosta, dijo que se están violentando los derechos de los hermanos Bucaram y Gabriela Pazmiño.

"No hay tutela judicial, no existe el debido proceso, no hay orden de detención contra ellos. Lo que existe es una completa vulneración de sus derechos", sentenció Acosta.

Cuando le consultaron sobre la relación de Dalo Bucaram y Daniel Salcedo, detenido por el caso de corrupción en el Hospital del IESS de Guayaquil, aseguró que solo se trataba de una amistad.

"Se tomaban fotos, Dalo es político, se toma fotos con todo el mundo, pero Dalo ni Daniel son socios, tampoco Dalo es proveedor de Salcedo. ¿Es un delito tomarse fotos?", sentenció.

SALIERON DEL PAÍS EN MARZO 2020

La justicia ecuatoriana dispuso órdenes de captura con fines investigativos para los hermanos Bucaram Pulley y la expresentadora de televisión, Gabriela Pazmiño, quienes ya no se encuentran en el país.

Registros de migración dicen que la pareja de casados abandonó el país el pasado 7 de marzo a a Estados Unidos justificando que estarían 13 días por turismo. Michel Bucaram salió el 3 de junio al mismo país señalando que estaría 10 días de viaje.

Tras varias semanas de investigación por parte de Fiscalía, han aparecido "elementos de convicción que hacen presumir la participación en calidad de autores o cómplices del delito" de asociación ilícita".