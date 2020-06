Dalo Bucaram señala que su padre está en estado crítico

View this post on Instagram

Tras la detención del expresidente Abdalá Bucaram, su hermana, Virginia Bucaram declaró a la prensa desde la instancia policial. Según Fiscalía, al Exmandatario se le encontró en su poder un arma de fuego, "sin que presente justificativo de posesión". Tras su detención, fue trasladado al Cuartel Modelo de Guayaquil. "Él (Abdalá Bucaram) tiene derecho a defenderse porque es su vida. Corre peligro al tener muchos adversarios políticos. Está delicado de salud y merece respeto por ser un expresidente de la República", dijo la hermana del exmandatario en un video que se ha difundido en Twitter. Virginia pidió a las autoridades que si se realizará un procedimiento, se lo haga "de acuerdo a la calidad de persona que es: un expresidente y lo que procede es un arresto domiciliario para investigación", y agregó que usa un marcapasos. Al respecto, el comandante zonal de Policía, Víctor Arauz, aseguró desde el Cuartel Modelo que a Bucaram "se le está dando el trato de expresidente". Sobre el porte de armas de Bucaram, como lo informó Fiscalía, confirmó: "él portaba armas, sí, porque todo el mundo, cuántas veces no han querido hacerle daño a mi hermano (…) a todos los Bucaram nos quieren matar".