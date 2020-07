Las reacciones de los asambleístas por carné de discapacidad

Fabricio Villamar, Elizabeth Cabezas, Israle Cruz, Marcia Arragui son algunos de los nombres que se volvieron tendencia tras publicaciones de comparas de auto de alta gama con el carné de discapacidad.

Mediante un comunicado el CONADIS aclaró que el Ministerio de Salud es la institución encargada de emitir el documento. "Desde mayo de 2013 la competencia de calificación, registro y acreditación de las personas con discapacidad lo realiza el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de sus equipos calificadores, especializados dentro de las unidades de salud pública", reza el documento.

Ante las publicaciones en redes, los asambleístas reaccionaron y se pronunciaron sobre el porqué tienen el carné de discapacidad.

El asambleísta menciona que tiene discapacidad auditiva.

Esto es cierto a medias. Tengo una discapacidad auditiva? Si. Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de 23.500, y he pagado los impuestos correspondientes. Con gusto me someto a una reevaluacion. https://t.co/YgUJ6A0QGj pic.twitter.com/wKXrmsyHo2

— Fabricio Villamar (@fabovillamar) July 1, 2020