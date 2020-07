CONAIE: Fabricio Villamar explica por qué tiene un carné de discapacidad

Tras varias publicaciones sobre denuncias por adquirir vehículos de alta gama con carné de CONADIS, los nombres de varios asambleístas han saltado.

En el caso de Fabricio Villamar, una publicación menciona que con carné de discapacidad, el asambleísta registra la importación de un vehículo con exoneración de tributos el 8 de enero de 2020.

Ante la publicación, Villamar reaccionó en su cuenta de Twitter.

"¿Tengo una discapacidad auditiva? Sí. Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de 23.500, y he pagado los impuestos correspondientes. Con gusto me someto a una reevaluación".



En redes sociales la palabra CONADIS se volvió tendencia y los usuarios han manifestado su indignación por el mal uso. Sobretodo las personas que tienen algún familiar con discapacidad y han pasado el difícil proceso de obtener en carné.

Según información del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), el Registro Nacional enviado por el Ministerio de Salud (MSP) reporta que 415 500 personas están acreditadas como Personas con Discapacidad en el Ecuador, lo que evidencia una prevalencia del 2,52 %.

El CONADIS informó que la competencia de calificación, registro y acreditación de personas con discapacidad la realiza el Ministerio de Salud.