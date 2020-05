Distanciamiento social, ¿una ruleta rusa?

Este lunes cuatro de mayo Ecuador pasará del aislamiento al distanciamiento, abriendo camino a una 'nueva normalidad'. Pero el semáforo seguirá en rojo para la mayoría de ciudades.

María Paula Romo, ministra de Gobierno aclaró que la vida social no se reactiva. "No estamos hablando de una reactivación de la vida social, de una visita, de un paseo o de una reunión entre personas, sino de una reactivación prudente y paulatina de la actividad económica (…) Este escenario no significa que no existan riesgos".

¿Una ruleta rusa?

El Dr.José Bucheli, asesor académico e investigador del IID, menciona que el distanciamiento social requiere disciplina y toma de conciencia, además, se incluye la cultura social y un aplanamiento de la curva.

"El aplanamiento significa que se alcanzó el pico cuando hay menos gente contagiada. Estamos todavía en la primera oleada y sin contar que, de seguro, habrá una segunda y una tercera. En la curva "M" de la enfermedad son los índices más altos y más bajos los que nos permiten saber que el virus todavía no está controlado y poder llegar a una curva “N” que tiende a estabilizar y saber que llega al pico y tienden a bajar. En ese momento podemos pasar del aislamiento al distanciamiento y aplicar el Sistema Operativo de Salubridad (S.O.S.)"

A pesar de las restricciones de circulación que actualmente se mantienen, se ha podido evidenciar que la ciudadanía no acata las normas. En días pasados, se ha visto en ciudades como Quito y Guayaquil aglomeraciones de personas y vehículos.

¡Increíble! Se reporta tráfico en Quito este 20 de abril

"Cuando la gente no respeta la vida de los demás es imposible que respete la vida del mismo. El distanciamiento social es una forma de vivir, un comportamiento. Esto implica responsabilidad, la cual muchos la pasan por alto y en este momento puede pasarnos una factura muy dolorosa", opina el investigador.

Tráfico en Guayaquil 20 de abril / Captura de pantalla

Además, explica que no se puede detener una pandemia, si no existe una etapa de medición de pruebas, una conciencia social y anticipación de fenómenos.

"La ruleta rusa es un juego donde hay una bala en un tambor de revólver de seis orificios y tenemos el ⅚ sobrevivir pero ⅙ de morir. Eso es lo que pasa cuando se toma a la ligera y saber que el porcentaje de muertes es del 1,68 al 2.30 por ciento en el mundo. Sin embargo, cada vida es valiosa y no se puede jugar con las probabilidades por el hecho de que el riego es grande", dice Bucheli.

Recalca que un problema sería el saturamiento del sistema de salud y volver al aislamiento. "Es como tener un carro sin frenos y tratar de detenerlo, por supuesto que habría muertos y heridos”.

Los casos registrados solo son un referente del total, por tal motivo recomienda evitar tomar a la ligera el tema del COVID-19. "Seamos prudentes. Esperemos que en un futuro cercano podamos comenzar a vivir de una manera plena y consciente. Tendremos que convivir con el enemigo durante algún tiempo y buscar en ese tiempo una vacuna que nos ayude a vivir sin miedo. No existe enemigo pequeño", finaliza.

Las condiciones de la OMS para levantar la cuarentena

La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer las condiciones para que las ciudades salgan de cuarentena pero también advierte los riesgos de un suspensión temprana de las medidas preventivas.

Controlar la transmisión del virus (disminuir o eliminar el número de casos).

Tener un buen sistema de salud, accesible para todos capaz realizar pruebas, aislar, tratar y rastrear tanto casos como contactos.

Disminuir al mínimo el riesgo de brotes en centros médicos, residencias para adultos mayores y espacios de aislamientos para personas vulnerables.

Medidas de prevención en espacios de afluencia como: trabajo, escuela, centros comerciales.

Controlar los casos importados.

Responsabilidad y conciencia de la población.

Al ser cuestionada si Ecuador cumple con estos requisitos, la ministra de Gobierno respondió "Es muy difícil de decir, porque algunos de estos requisitos o recomendaciones no permiten un cumplimiento de totalidad, pero sabemos cuáles son las guías y cuál es la condición”.

Revisa en video

¿Quieres donar sangre? Cruz Roja tiene una app que te ayudará