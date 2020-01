Quito: Bicicletas eléctricas de más USD 2.000, adquiridas en 2015 y 2016, están almacenadas

La Administración del alcalde de Quito, Jorge Yunda, encontró el Sistema de Bicicleta Pública denominado “BiciQuito” en condiciones técnicas inadecuadas. Las bicicletas eléctricas actualmente se encuentran almacenadas en una bodega del Parque Bicentenario fueron adquiridas entre 2015 y 2016.

Cada bicicleta eléctrica costó USD 2.395,30 y hay 296. Tienen un dispositivo GPS, pero no poseen el servicio de rastreo. Las estaciones no están equipadas con sistemas de carga. Es un modelo de bicicleta urbana -convencional- que no se adapta a las necesidades y condiciones técnicas que requiere una bicicleta pública; de ahí la falta de planificación y análisis técnico para su utilización.

Quito Informa

La actual Administración, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la EPMMOP diseñó un proceso para la automatización del Sistema mediante una alianza público-privada.

El propósito es brindar un sistema moderno que representa un cambio radical en el concepto de uso y desplazamiento en bicicleta, que implica un sistema inteligente para la prestación de las unidades adaptado a las necesidades de todos los usuarios.

La Secretaría de Movilidad, al no contar con un nuevo Sistema de Bicicleta Pública que reemplace al actual no puede destinar las bicicletas a cumplir otra función. No obstante, desde el inicio de gestión ha evaluado varias opciones para, en cuanto se pueda, destinar las bicicletas a los Agentes Metropolitanos de Tránsito y Agentes de Control para patrullajes, cuidado de las ciclovías, control del espacio público e inspecciones, sin que esto signifique una nueva erogación de recursos para el DMQ.

Cabe señalar que el proceso de automatización de la bicicleta pública estará bajo veeduría ciudadana, seguimiento de la Comisión Anticorrupción y Quito Honesto, así como aplicación de la norma internacional ISO 37001 – Antisoborno, planteada por la Secretaría de Movilidad.