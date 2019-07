Caso Juliana Campoverde: Pastor es sentenciado a 25 años de reclusión

Este miércoles 17 de julio la Fiscalía del Ecuador determinó que el implicado en el caso Juliana Campoverde, Jonathan C, sea sentenciado a 25 años de reclusión mayor por plagio de la muerte de la joven. Juliana se encuentra reportada como desaparecida desde el 7 de julio del 2012.

El Tribunal de Garantías Penales ordenó reparación integral, simbólica y material a favor de familia de la víctima. La joven desaparición en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Siete años después las interrogantes que envuelven al caso se mantiene intactas. Se desconoce que hizo el sospechoso con Juliana y el por qué . La madre de la joven pide que se haga justicia, pero ante todo que se la devuelvan, aunque sea sus restos.

La pruebas apuntan a que Jonathan C. fue la última persona en ver con vida a Juliana, que creó un perfil falso en redes sociales para manipularla y amenazarla con textos bíblicos, utilizó el chip del teléfono celular de Juliana en su propio celular cuando ella ya estaba reportada como desaparecida y emitió falsas señales de vida de la víctima; además de la entrega de pistas y versiones falsas, entre otras.

El Tribunal Penal también dio paso a la reparación integral y simbólica solicitada por la Fiscalía, esta es: el cierre definitivo de la iglesia Oasis de Esperanza, capacitación para la Policía Nacional y Fiscalía en investigación con enfoque de género; y al Ejecutivo, realizar un registro nacional de pastores y líderes evangélicos.

Para una entrevista en el portal la "Barra Espaciadora" la madre de la joven, Elizabeth Rodríguez, indicó que si en el caso que le devuelven los restos de su hija, ella lloraría y los colocaría en un lugar digno. "Mi hija no es una basura para que este botada, arrojada en ese lugar donde dice él" (Jonathan C).

No… No hay nada. No hay dinero, no hay nada que sane… El dolor y el vacío no se llenan con nada. La reparación integral sería para seguirle buscando, finalizó la madre de Juliana Campoverde.