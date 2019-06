Artista ecuatoriano ganó beca otorgada por Alicia Keys y Swizz Beatz

Jorge Luis Calderón, más conocido en el mundo del arte como "StarMan", es un artista quiteño que fue uno de los 20 ganadores de la beca otorgada por Alicia Keys y su esposo Swizz Beatz, auspiciada por The Dean Collection 20 St (TDC20).

La dinámica de este premio consiste en la entrega de una subvención de USD 5000 a 20 artistas de diferentes partes del mundo, que tuvieron la oportunidad de lanzar su propia muestra de arte y quedarse con el 100% de las ventas.

Los 20 beneficiarios de las becas trabajan en casi todos los medios y estilos, desde esculturas figurativas a gran escala y pinturas de retratos coloridos hasta diseño, collage e instalación.

La beca me ayudó no solo a empujar la calidad de los materiales y acabados de las piezas, si no también a tener un referente de la calidad de mi trabajo lo cual me abrió puertas en muchos aspectos, en Agosto el consulado de la república del Ecuador estará organizando mi segunda exposición personal en la librería nacional", expresó StarMan.