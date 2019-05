Confirman clasificación de Patricio Holguín a los Parapanamericanos

El deportista quiteño Patricio Holguín recibió su confirmación de clasificación a los Juegos Parapanamericanos. El evento será celebrado en Lima en el mes de agosto.

La noticia la dieron a conocer esta semana después de que Holguín y Esteban Ortiz participaran en el Mundial de Italia, además de las evaluaciones para asignación de la categoría. Es la primera vez que Ecuador llega a estar en un evento de este nivel. Esto gracias a que estaremos representados por los dos tricolores que se clasificaron.

Los ecuatorianos ya habían participado en el 2018 en otra competencia en Brasil. Ahora podrán prepararse para las próximas fechas internacionales. La primera en Lima y luego los Paralímpicos de Tokio 2020.

Los dos deportistas habían asegurado anteriormente que darían lo mejor de sí en Italia y lo cumplieron. Su objetivo era dejar el nombre de Ecuador en lo alto y van logrando esa huella. Pero los resultados son una muestra de su esfuerzo, pues ambos llevan un entrenamiento exigente que les ocupa los siete días de la semana.

Holguín confesó que parte importante de los logros del equipo es el apoyo que han recibido tanto de instituciones públicas como privadas.

Lo importante que debe caracterizar a otros atletas es tener muchas ganas y motivación. Las cosas que queremos sí se pueden alcanzar. Como siempre he dicho: 'Agradezco a la vida por lo que me da y no por lo que me ha quitado'. Además hemos tenido el apoyo de Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física (Fedepdif) y la empresa privada", reconoció. Además resaltó el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.