Patricio Holguín: Es un honor representar a Ecuador en el mundial de paraciclismo

Lo que comenzó como un simple entrenamiento cardiovascular, se convirtió en el deporte que lo llevó al mundial de paraciclismo en Italia. Patricio Holguín y Esteban Ortiz -junto con su equipo de trabajo- hacen historia en el exterior. Es la primera vez que Ecuador participa en un evento de este nivel.

Los tricolores comenzaron el ciclismo adaptado hace dos años. Lo practicaban como una forma de mantener su forma física ya que se dedicaban al tenis en silla de ruedas.

De izq. a Der.: Esteban Ortiz, Alexander Salazar (entrenador) y Patricio Holguín. / Cortesía

Ahora entrenan siete días por semana y representan al país en diferentes competencias internacionales para lograr la clasificación a los Parapanamericanos de Lima y los Paralímpicos de Tokio 2020. En noviembre de 2018 compitieron en Brasil.

"Para nosotros aspirar competir en estos eventos deportivos necesitamos tener la clasificación funcional oficial, la cual solo otorgan en la copa del mundo", dijo a Metro Ecuador Holguín.

El domingo viajaron hacia Italia para el mundial que se llevará a cabo del 9 al 12 de mayo en Corridonia. Este miércoles 8 tendrán la cita con el cuerpo médico y técnico de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Serán evaluados y les otorgarán la clasificación.

Participarán en la categoría MH3: Men Handcycle 3 (silla de pedal). "El jueves 9 competiremos 18 kilómetros Contra Reloj. Esta es individual; cada minuto sale un atleta. Mientras que el sábado nos corresponde 54 kilómetros Ruta. Es tipo maratón. Todos de la misma categoría salimos al mismo tiempo. Es posible trabajar en equipo y alternarnos para que el esfuerzo sea compartido", detalló.

Patricio Holguín / Cortesía

"A pesar de nuestra edad (50 y 51) es un honor representar a Ecuador en un mundial de paraciclismo. Somos novatos en este deporte pero estamos abriendo puertas; haciendo historia. Competiremos con los mejores de cada país. Somos más de 300 atletas", agregó Holguín.

"Dar lo mejor en Italia y Lima para llegar a Tokio"

Holguín y Ortiz aseguran que darán lo mejor de sí en Italia para seguir dejando el nombre de Ecuador en alto en el exterior. "Ya estamos haciendo historia solo estando aquí (Italia)", aportó.

Añadió que una vez tengan la clasificación funcional se abrirán las puertas para participar en otros eventos deportivos e ir a Tokio el año que viene.

"Lo importante que debe caracterizar a otros atletas es tener muchas ganas y motivación. Las cosas que queremos sí se pueden alcanzar. Como siempre he dicho: 'Agradezco a la vida por lo que me da y no por lo que me ha quitado'. Además hemos tenido el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física (Fedepdif) y la empresa privada", reconoció.

El deportista también destacó que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo les ha apoyado en lo que respecta al aval para competir en el mundial. Por otro lado, el Comité Paralímpico se encarga de evaluar el progreso a fin de mantenerse en el equipo seleccionado que participará en los Parapanamericanos.