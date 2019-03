Carlos Pólit reaccionó sobre publicación de diario estadounidense sobre lujosas mansiones de su hijo

Tras una investigación del diario estadounidense Miami Herald; Jhon Pólit tiene costosas y lujosas propiedades en Miami, que están registradas a su nombre. Su padre, el excontralor del Estado, Carlos Pólit reaccionó en su cuenta de Twitter ante la publicación.

La extensa publicación asegura tener documentos que demostrarían que se compraron bienes por $7 millones, sin necesidad de préstamos hipotecarios a nombre de John Pólit.

Tras la publicación del diario sobre las lujosas mansiones de su hijo, Carlos Pólit, excontralor general del Estado reaccionó y mencionó que iniciará acciones legales pertinentes contra los investigadores:

La nota,no se ha publicado en la edición impresa solo en el portal digital, carece de rigurosidad periodística porque no exhibe documentos. Todo lo contrario: Ahí mismo se afirma que las autoridades de EE.UU. no tienen ningún conflicto conmigo o con miembros de mi familia. 2/4

Mi hijo John no es propietario de ninguna propiedad. Los bienes que tiene son fruto de su trabajo. Este es un esfuerzo más de involucrarme en el escándalo de Odebrecht; como no me han encontrado nada, ahora van por mi familia. 3/4

— Carlos Pólit Faggioni (@polit_faggioni) March 28, 2019