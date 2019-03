Reportan fuertes lluvias en varios sectores de Quito

Cerca de las 17:00 de este 28 de marzo se desataron fuertes lluvias en varios sectores de Quito. Ya a las 20:00, en redes sociales se reportó que las precipitaciones se intensificaron en algunos sectores de la Capital.

El ECU 911 reportó la acumulación de agua sobre la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel en ambos sentidos.

Igualmente, a través de las cámaras de videovigilancia se visualiza la presencia de lluvia en avenidas como: la Atahualpa, 10 de Agosto, 12 de Octubre, Eloy Alfaro y El Labrador.

También se presentaron lluvias y niebla en la avenida Amazonas, a la altura de El Jardín, en las inmediaciones del Coliseo Rumiñahui, en el Mirador el Trébol, y Moraspungo.

El Inamhi, por su lado, emitió a las 20:24 de este jueves un boletín del pronóstico para Pichincha y Quito en las próximas horas, válido hasta las 07:00 del 29 de marzo.

Hasta el momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no ha reportado alguna novedad vial ante las precipitaciones. "Lluvia reduce la visibilidad al conducir, por eso es importante mantener en buenas condiciones el limpiaparabrisas del auto", sugirió la institución.

Sin embargo, algunos usuarios en Twitter reportaron un "aguacero" en la ciudad.

Me pasan cosas lindas #quito aguacero , reunión importante cerca de mi ofi, podía ir caminando porque no tengo donde parquear , veía en pb. Cómo caía la lluvia una chica me dice mi carro esta al frente te acerco para que no te mojes , llegue a tiempo , seca y con una sonrisa 🍀

— yadira Herrera Duran (@curlyya) March 28, 2019