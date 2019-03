Quijote es tendencia en Twitter por declaraciones de la asambleísta Gabriela Rivadeneira

La tarde de este 28 de marzo Quijote lidera las tendencias en Twitter de Ecuador. ¿La razón? Por las declaraciones de la asambleísta Gabriela Rivadeneira en la sesión 582 del pleno del parlamento.

En la Asamblea se analizaba el Proyecto de Resolución para que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) acuda al Pleno. Rivadeneira, en su alocución, se preguntó cuándo el ente electoral observará: "La violación del silencio por parte de una de las autoridades transitorias del Estado".

Luego, la asambleísta destacó que la "fuerza" de la llamada Revolución Ciudadana "festeja ser la primera fuerza política a nivel nacional".

Las declaraciones de Rivadeneira generaron un debate en redes sociales. Los usuarios de Twitter indicaron que la frase citada por la asambleísta se le atribuye a Quijote, más no pertenece a la novela de Miguel de Cervantes.

Realmente, algunos expertos señalan que la frase "Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos" es similar a otra que aparece en la obra de un poeta alemán.

