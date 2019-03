Lenín Moreno: Así es como Venezuela financia la campaña de Rafael Correa

El presidente de la República, Lenín Moreno, denunció los intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Nicolás Maduro, que involucran el manejo de recursos públicos para financiar acciones contra el régimen democrático ecuatoriano y regional.

Según su denuncia, a través del ‘Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro’, conformado por él, políticos y autoridades de su gobierno, en agosto de 2018 habría recibido 281.000, a la cuenta # 11003001755 del Bancodesarrollo S.A., un banco privado de Ecuador.

Ese dinero sirvió para los pagos a sus integrantes:

A Rafael Correa , con transferencia a Bélgica por USD 84.800.

, con transferencia a Bélgica por USD 84.800. En Ecuador, con USD 11.400, a su cuenta del Banco del Pacífico: a sus colaboradores, como ex ministros de finanzas, gerente del Banco Central, Canciller, y secretario de Rentas, giros de entre USD 34.000 y USD 6.000, a cuentas en diferentes bancos de Ecuador.

Sus declaraciones se realizaron en el marco del Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019 que se desarrolla en la capital chilena, este viernes 22 de marzo.

Alertó a otros países sobre la injerencia de Maduro y Correa

"Lo insólito de todo esto, es que en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un banco del Estado, para alimentar cuentas personales de ex funcionarios que intentan desestabilizar mi gobierno", indicó Moreno.

Según sus declaraciones, el servicio de inteligencia ecuatoriano habría proporcionado esta información, y alertó que la misma operación la están llevando a cabo en otros países.

"Tengan cuidado con la injerencia de Nicolás Maduro y de Rafael Correa, en próximas elecciones. Habría dineros oscuros de ellos dos, para favorecer a candidatos del mal llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Eso, en mi país, se considera como delito de peculado. No sé cómo se lo llame en Venezuela. Ustedes me dirán si me equivoco, pero -a la tasa de cambio del dólar- el salario mínimo en Venezuela, no sobrepasa los USD 80 al año (…)", dijo.

