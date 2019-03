David Ponce: "La forma de lograr un desarrollo es a través de la educación y cultura"

David Ponce es ingeniero comercial y cuenta con una maestría en Gestión y otra en Talento Organizacional y Comportamiento de las personas obtenidas en la Universidad de Salamanca, España. Ponce se considera un quiteño comprometido, gracias a que en su experiencia ha trabajado por mucho tiempo vinculado con la mujer en lo que tiene que ver con la capacitación dentro de procesos artesanales.

¿Qué opina sobre la movilidad en la ciudad?

Este tema involucra algunos puntos. Por un lado, la ciudad necesita hacer una revisión de sincronización de los semáforos porque los procesos deben dinamizarse y desarrollarse de mejor manera. Algunas zonas se sienten desatendidas porque no hay una adecuada articulación en horas determinadas, por lo que se debe hacer una reestructuración de las frecuencias en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

El pico y placa también tiene que ser analizado para ver si ha dado resultados esperados; consideramos que tenemos que quitar esta prohibición a las motocicletas para que los conductores puedan dinamizar el comercio en la ciudad.

La movilidad está tomada de la mano de la seguridad, hay que articular muchas cosas porque cada uno de los temas de la ciudad no está aislado.

La única forma en la que los países han logrado un desarrollo es a través de la educación y cultura.

¿Cuál es su posición frente a la inseguridad en la ciudad?

Vamos a exigir que el Gobierno Nacional dote de mayor número de personal para la seguridad. Nosotros no necesitamos que la Policía Metropolitana esté persiguiendo a los vendedores, sino que queremos que no sean indolentes con los actos delictivos en la calle. Sabemos que no se cuenta con mucho personal en esta institución, pero aspiramos a que al menos en las zonas turísticas, exista por lo menos un policía metropolitano en cada esquina.

Además, necesitamos golpear las puertas de universidades y colegios para que los principios y valores humanos calen en los jóvenes. Debemos crear espacios para que ellos puedan recrearse, porque el momento en que a la juventud le damos estos espacios, estamos de a poco sacándoles de esa delincuencia 'de chiste' que después se vuelve algo más grave.

¿Cómo afrontaría la informalidad?

Hay que capacitar a la gente, darles herramientas para que puedan emprender negocios. El municipio tiene lugares vacíos que podrían ser habilitados para dar la facilidad y que puedan expender sus productos. La situación también tiene que ver con la cultura de la gente que muchas veces prefiere comprar lo que está "a la mano" y no acudir a los centros de expendio autorizados, fomentando un modelo de desorganización.

¿Cómo ve el tema de la basura?

Caemos en lo mismo, el tema es la educación. El centro de Quito tiene que ser el ícono de la ciudad para empezar desde allí con un modelo de reciclaje. Debemos capacitar a la ciudadania para separar los desechos, es duro pero no imposible de hacer.

Los recolectores de basura también deben ser analizados, porque no es posible que en los últimos días se haya dado la concesión de la basura a una 'empresa x'. La recolección la pagamos y tenemos la capacidad con la empresa privada de manejarla adecuadamente, porque eso es dinero.

Los concejales somos ciudadanos y como ciudadano me interesa velar por los impuestos de mis vecinos, de mi ciudad.

