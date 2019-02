Viña del Mar 2019: En vivo, hora, canal, precio de entradas y artistas el cuarto día del Festival

View this post on Instagram

Familia, gracias por todo el apoyo! me llenan de mucha más adrenalina y emociones encontradas con leer todos sus mensajes de apoyo . Hoy es nuestra segunda batalla y digo nuestra, por qué no solo estoy yo acá en este escenario, está todo un país ❤️ Le agradezco demasiado a Dios porque quizás para ustedes todo esto se resuma en una unión de calificaciones, pero para mi esto va más allá de eso, esto es una de las oportunidades más grandes de toda mi vida, por eso no me pidan que limite las ganas y coraje que siente mi corazón en el escenario, por qué se me hace imposible. Hoy dejaré mi vida en la Quinta Vergara, ECUADOR hoy se define todo . Por favor no olviden hacer esto viral, hoy es la noche que define todo, descarguen la aplicación “Claro Viña 2019” no importa de que operadora seas, ni que celular tengas, es totalmente gratis. LA VOTACIÓN DEL PÚBLICO ES FUNDAMENTAL 🙏 Recuerda que solo puedes votar en el momento de mi presentación a las 22:30 hora de ECUADOR🇪🇨 , apenas esté cantando tus votos comienzan, VOTA 7 ESTRELLAS ⭐️ . Cuento con ustedes, quiero sentirlos y que juntos nos hagamos sentir ante el mundo entero . Todo está escrito, los amo ECUADOR 🇪🇨 ❤️🙏