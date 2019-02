Jorge Yunda: Quiere "a Quito sin miedo" en su alcaldía

“Queremos una ciudad de paz, sin miedo y de oportunidades”, fueron las palabras con las que Jorge Yunda, candidato a alcalde de Quito por la lista 19, Unión Ecuatoriana, conversó sobre su plan de trabajo para la ciudad.

Indicó que su proyecto está publicado en www.yorgeyunda.com.ec, e invitó a la ciudadanía a leerlo.

¿Cuál es el área en que se ha puesto mayor énfasis en el plan de trabajo?

Hemos empezado con la seguridad. Creemos que para solucionar los otros temas, lo principal es tener una ciudad sin miedo, donde podamos transitar por las calles sin ser asaltados, subirnos a un transporte público sin ser víctimas de la delincuencia, en donde podamos dormir tranquilos. Lo que Quito está viviendo es algo que jamás en la historia de la capital ha pasado. Por eso tendremos un plan de seguridad con liderazgo del alcalde, participación de otras autoridades y la ayuda de tecnología de videovigilancia, con lo cual podemos declarar a Quito como la ciudad más segura del Ecuador. Quiero declarar al Centro Histórico libre de delincuencia.

Una de las preocupaciones de la ciudad se basa en el transporte público, ¿qué hacer para mejorar?

El 70% de los habitantes de Quito se transporta en este servicio. Estamos planteando crecer con el Metro. Cuando tengamos dos líneas y unas 56 paradas, se solucionará la movilidad. Por eso invito al inversionista nacional y extranjero para que con reglas claras y seguridad jurídica podamos tener un verdadero sistema de transporte.

Además, proponemos un tren ligero hacia el Valle de los Chillos, hacia Tumbaco, hacia la Mitad del Mundo, y tenemos que ir uniendo a Calderón y Carapungo. Además, fortalecer el transporte publico de oriente a occidente.

Tenemos que generar más vías. Quito es la ciudad más poblada del país y hay que buscar formas de descongestionar. Los estudios están hechos para la nueva Simón Bolívar , la nueva Occidental desde Tambillo hasta la Mitad del Mundo, hay que hacer una serie de obras magistrales para aliviar el tráfico.

Además, se debe revisar los semáforos inteligentes, redondeles, educar al peatón y al conductor, así como la capacitación al policía metropolitano.

¿Y en cuánto al taxismo?

Se debe competir con servicios. Estamos apoyando al sector emprendedor, al ciudadano que por falta de oportunidades recurre al endeudamiento para comprarse un vehículo, pero debe primar el servicio. Les he dado el nombre para una nueva plataforma denominada “El Chasqui” la cual tendrá incentivos. Se puede realizar la “lotería del pasajero” con un fondo diario de USD 5 mil y el conductor mejor calificado podrá acceder a reconocimientos económicos.

¿Cómo se financiarán estos proyectos?

En Ecuador, lo que más hay es plata, pero cuando no hay reglas claras, no hay oportunidades o existe una ‘hipermegatramitología’ no se quiere invertir. Se pueden hacer alianzas público- privadas, concesiones o peajes, donde va a salir ganando la ciudad.

¿Qué sector de Quito considera que necesita más atención?

El sur de Quito, los barrios periféricos y las 33 parroquias han sido abandonadas. Vialidad destrozada, basura en todas las esquinas y los barrios periféricos carecen de servicios básicos. Nuestro trabajo será por todo Quito pero hay que priorizar a los barrios más populares y más poblados de la ciudad. La seguridad será nuestra prioridad.

